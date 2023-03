La catifa vermella que no vas veure: els influencers convidats al Camp Nou per la Kings League

L' esdeveniment final de la Kings League al Camp Nou no va decebre els fanàtics de la competició, 92.522 físicament a l'estadi i 1,38 milions online, i va escriure una nova pàgina a la història de Twitch. El creador de contingut a TikTokva ser el gran protagonista de la vetllada, proclamant-se el primer guanyador amb, però n'hi va haver d'altres que no es van veure en pantalla.Nombrososvan voler viure l'experiència en primera persona, gairebé a peu de gespa, ja fos per invitació d'un dels presidents o de la mateixa organització. La majoria han deixat constància de la seva presència als respectius perfils de les xarxes socials, però el públic potser no s'ha assabentat de tots.Destaquen l'exjugador del Barça, que va aparèixer a l'streaming, o la cantant catalana, però també hi van ser presents l'artista, els atletes. Marxant al món més estrictament digital, hi van ser, per exemple.

