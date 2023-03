​Només s'han pogut pescar 1,3 tones de peixos a Sau

L'embassament de Sau ja està per sota el 7%

Evolució mensual % volum embasat a Sau des del 1965

Evolució diària % volum embasat a Sau des del 2020

Malestar a Vilanova de Sau amb les restriccions Eric Vilamitjana i Sara Martin, els propietaris del restaurant Can Morilla, establiment situat a un quilòmetre de la presa.



Amb tot, des dels diferents punts d'informació habilitats asseguren que “els veïns poden passar tranquil·lament” i que totes aquelles persones amb reserves als restaurants afectats disposen d'una paraula clau que els permet avançar fins als establiments.



Des de l'Ajuntament de Vilanova de Sau insisteixen que les restriccions són decisió de l'ACA i remarquen que com a consistori no tenen competències en la gestió del pantà: "Qui pateix les conseqüències de tot plegat és el territori i ens han d'escoltar d'una vegada", assegura l'alcalde Joan Riera en declaracions a Nació.

Aquest dilluns fa dues setmanes que van arribar ales primeres tresperde l'embassament. Es tracta d'una operació per salvaguardar la qualitat de l'aigua: es concentra a–ja per sobre del 40%-, pel perill que la de Sau arribi a nivells que en posi en risc la seva posterior potabilització.De moment, la retirada de peixos va, directora de l'àrea d'Execució d'Actuacions de l', va explicar el 13 de març que en l'operatiu del 2005 es va pescar entorn d'una tona diària. Ara, amb més barques i més urgència, es projectava arribar a. Tanmateix, segons dades de la mateixa ACA, del 15 al 23 de març no s'ha passat delsConcretament, es van retirar de Sau uns Tal com s'esperava tots els exemplars eren espècies exòtiques que han colonitzat aquest ecosistema artificial: bàsicament silurs, rutils, carpins, alburns i sandres. De moment, segons fonts de l'ACA consultades per, encara, un indicador que la qualitat de l'aigua es manté en nivells acceptables.Abans de l'inici de l'operatiu els tècnics estimaven la quantitat total de peixos de l'embassament entre les. Ara, en canvi, mostren més prudència i asseguren que les valoracions dels objectius s'hauran de fer quan s'acabi. Des de l'ACA neguen que s'hagin produït problemes no esperats: “Els primers dies es van centrar a avaluar les zones on hi podia haver més risc per a les xarxes, amb l’objectiu de”, expliquen a. Això sí, dies enrere va transcendir que les xarxes es trencaven i s'encallaven al fons per la presència de branques. De fet, es tracta de barques de la confraria de Blanes, treballant en un embassament i utilitzant arts de pesca marines pràcticament en desús.L'embassament de Sau aquest dilluns està al 6,79% de la seva capacitat . És un nou rècord negatiu del segle XXI i a només un punt del seu mínim històric (5,77%), assolit l'abril de 1990. Una situació que ha disparat el turisme de sequera, fet que l'ACA va voler frenar amb el tancament de l'àrea d'esplai de Sant Romà de Sau i la prohibició d'acostar-se a menys de 100 metres de la llera.Diàriament, s'analitza el recurs hídric i, de moment, la qualitat continua sent bona, segons assegura l'ACA a. Val a dir que en els darrers dies s'ha reduït la diferència entre el cabal de sortida i el d'entrada, fet que. Susqueda, per la seva banda, ja s'acosta al 41% de la seva capacitat.Un altre dels dubtes és si l'acumulació de sediments provoca que la quantitat d'aigua embassada sigui inferior a l'oficial. Tot i que les batimetries daten de 2001 –està previst fer-ne de noves-, fonts de l'administració hidràulica catalana asseguren que no hi ha diferències significatives i que les dades que situen la

