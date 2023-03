La venda de fruites i verdures envasades en plàstic de manera individual als supermercats està completament prohibit arran deimpulsat pel govern espanyol. Donades aquestes circumstàncies, seguim trobant aquests aliments envoltants en plàstic a molts establiments ireclama actuar ja. L'entitat ha engegat una campanya per identificar el "plàstic il·legal" i demana als ciutadans que ho denunciïn fent-ne fotos.Demanen fer fotos als lots de verdures i fruites de menys den plàstics i ho denunciïn al Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic perquè aquest faci complir la llei.El Reial decret d'Envasosi estableix l'obligació de deixar de vendre fruites i verdures embolicades en plàstic als comerços de més de 300 metres quadrats, però l'ONG denuncia que se segueixen venent fruites i verdures en film i en safates plàstiques.d'alimentació a presentar a granel aquelles fruites i verdures fresques que es comercialitzen senceres, així com a fomentar la venda a granel d'aliments.Ho han de fer especialment en aquellsi als comerços la superfície dels quals sigui igual o major a 400 metres quadrats a destinar,de la seva àrea de vendes a oferir productes sense embalatge primari, inclosa la venda a granel o mitjançant envasos reutilitzables.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor