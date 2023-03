Un gos de raça perillosa ataca i fereix una dona de 88 anys a Tremp

Unva atacar dijous passat una veïna dede, provocant-li greus ferides en una mà. Tal com han explicat fonts de la família a, els fets van tenir lloc quan la dona era al seu hort, i l'animal, un pitbull que anava deslligat, es va abraonar sobre ella, provocant-li. Sortosament, confirmen, després de ser atesa al CAP de Tremp, ja es recupera favorablement de les ferides.Segons expliquen les mateixes fonts, el gos va aparèixer fa aproximadament un mes, però no tenien constància que es tractava d'un animal perillós. No va ser fins fa 15 dies que van adonar-se que, un dels quals també de la família de la víctima. De fet, relata el mateix testimoni, en tornar del veterinari va trobar-se de cara amb l'animal, que li va ensenyar les dents. En aquesta ocasió, apunta, tampoc anava lligat iEntremig, els treballadors de l', pròxim als llocs dels fets, van alertar que diversos gossos, entre els quals l'autor de les mossegades, havien entrat algun cop al recinte. Tots dos fets van ser traslladats a l'Ajuntament de Tremp davant laque suposava, especialment per als infants i famílies que fan estada a l'alberg juvenil.Dijous, i arran de l'atac del gos, la família de la dona mossegada va interposar una. Tot i declarar que l'amo de l'animal va lamentar els fets i va oferir ajuda en tot moment, des de l'entorn de la víctima alerten que situacions com aquesta no es poden tornar a repetir.. Tot i tractar-se d'un fet puntual, a més, denuncien que un gos de raça perillosa no pot anar deslligat ni sense morrió pels carrers de la ciutat.

