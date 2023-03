El desplegament policial fa pessigolles a la festa dels búnquers del Carmel: més música i veïns molestos

Gran èxit de la primera mesura de l'@bcn_ajuntament contra les festes il·legals als bunkers: no n'han fet una, sinó DUES a ambdós turons (Rovira i el Carmel). Apart, el tall del carrer Gran Vista per evitar l'accés de taxis i VTC ha col·lapsat Conca de Tremp i Dr. Bové pic.twitter.com/8rioWRzG7A — Agrio (@donagrio) March 26, 2023

Les conseqüències negatives de l'augment de visitants constant que han experimentatde Barcelona, l'última dècada, han sobrepassat els veïns. Ho van expressar la setmana passada, arribant a tallar el trànsit de diverses vies del barri del Carmel per reclamar mesures immediates. La resposta de la regidora del districte, Rosa Alarcón, va ser reconèixer quei que hi ha "hi ha un problema de massa arribada de gent". També va avisar que s'avançava en el temps el protocol contra la massificació i que hi hauria presència policial per evitar les grans festes amb potents aparells de música que s'han instal·lat en aquest espai natural i de memòria democràtica. Dit i fet. Aquest diumenge. Ara bé, quan van desaparèixer, la festa va tornar.Els veïns més indignats amb l'actual situació tenien totes les mirades posades en aquest diumenge, el dia que fa diverses setmanes que es convoquena través de les xarxes socials. Si bé hi ha altres dies en què hi ha llargues sessions de música amb aparells de música potents, aquest passat diumenge era la prova del cotó escollida pels veïns per apreciar la reacció municipal a les seves denúncies.Inicialment, la resposta municipal va ser efectiva, als búnquers. Es van plantar al costat de les batèries diverses unitats policials, incloent-hi, la UREP. Això es va estendre aproximadament entre les sis i tres quarts de nou. I durant aquella estona, l'efecte dissuasori dels agents va facilitar que no es donés cap sessió de música amb punxadiscos, barra de begudes i altaveus.Tanmateix, allò mateix va provocar dues derivades. La primera,, un espai pròxim als búnquers. I poc després, ja sense policia al lloc,. "A les 22h, el veïnat s'ha afartat i veient que no tornaria la Urbana, han decidit irrompre a la festa i forçar que s'acabés", ha explicat un veí que també ha publicat diversos vídeos a Twitter.Tot plegat s'ha donat després que els veïns dels carrers més propers reclamessin la setmana passada canvis immediats. Sobretot, perquè les actuacions municipals engegades fins al moment es veuen com a passos insuficients o contraris a la línia a seguir. Així, demanen que més enllà del Mulhber, a la resta de vies afectades amb més intensitat es prohibeixi també l'accés de vehicles que no siguin de veïns. També plantegen l'aturada de l'obra que tancarà l'accés als búnquers. Consideren que és una iniciativa engegada sense consens i sense tenir clares les conseqüències d'aïllar un espai natural que sempre ha estat de lliure accés per a tothom. Entremig, apunten que es podrien activar altres possibilitats més assumibles,. De moment, però, avisen que aquest divendres tornaran a sortir al carrer.

