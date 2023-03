Per què llances el líquid del iogurt? No ho hauries de fer per aquests motius

Quines propietats té aquest sèrum?

Ho fa moltíssima gent: treus un iogurt de la nevera, obres la tapa, llences el líquid per la pica i et disposes a menjar-te'l. Tot aquest procés està bé, però cal evitar un dels passos:Ni està podrit l'aliment, ni tampoc és una segregació nociva ni res per l'estil. És beneficiós per l'organisme i és un líquid completament normal. És més, ésque es produeix en fabricar els iogurts (també altres productes làctics) i no té res de dolent.la part líquida de la sòlida.Encara que ja hi hagi molt poca gent que ho considero nociu, moltes persones els fa certa angúnia i decideixen no menjar-se'l perquè. Independentment d'això, no beure'l (o menjar-lo amb el iogurt) és desaprofitar substàncies i propietats nutricionals molt valuoses per al nostre organisme.sacseja el iogurt una mica abans d'obrir-lo, perquè es barregi el líquid amb el sòlid.És aigua (la part principal, de manera òbvia) i diverses proteïnes com l'alfa-lactoglobulina i beta-lactoglobulina.que és rica en calci, i fòsfor, molt beneficiosos pels ossos i per assimilar el calci que requereix l'organisme. A més, aquest sèrum és amb el que es desenvolupen aliments i begudes de tota mena, consumides per milions de persones al món.Fins i tot és la base per a, un altre dels derivats làctics que més es consumeixen als Països Catalans i que té un fort arrelament a Llatinoamèrica, especialment a Mèxic.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor