Junts carrega contra Jordà per la gestió de la sequera: «Lenta i erràtica»

ERC fa un ús "partidista i sectari" del Govern

"Fracàs" del PSOE per tapar el "Catalangate"

L'executiva deha tractat la crisi de la sequera en la reunió d'aquest dilluns, amb la vista posada a la cimera d'aquest divendres. El portaveuha dit que el partit va permetre que tirés endavant el decret del Govern "per sentir de país" i ha retret que no el consensuessin abans amb els partits. "El Govern va cometre l'error de no consensuar el decret de sequera tenint una cimera convocada per aquest divendres", ha lamentat Rius, que ha destacat el paper de Junts per fer "rectificar" l'executiu d'Aragonès. En aquest sentit, no ha escatimat crítiques a la consellera d'Acció Climàtica,, per la gestió de la sequera.Rius ha dit que ha fet una gestiód'aquest problema, que no va camí de solucionar-se. "Sembla que ho fiï tot a què plogui", ha lamentat el portaveu de Junts. "Jordà no ha fet els deures", ha reblat. Per això, ha demanat "seriositat i rigor", i tractant amb "els experts", cosa que segons ell no ha fet el Govern. De cara a la cimera, Junts plantejarà "propostes concretes" perquè s'incorporin al nou decret, com ara potenciar les dessalinitzadores i ampliar la dessalinitzadora de la Tordera, o construir també una nova dessalinitzadora a Foix. També reutilitzar les "aigües grises" en habitatge o incrementar l'aprofitament d'aigua al Baix Besòs, entre d'altres.i ho continuarem fent a partir de les eleccions municipals en molts ajuntaments", ha insistit Rius, que ha exigit al Govern que "no centrifugui els problemes al món local". Reprovació també a Jordà? "D'entrada hem fet rectificar el Govern i volem donar una eina bona al problema de la sequera", ha afirmat.Junts ha acusat ERC de fer un ús "partidista i secretari" del Govern, especialment en relació amb les properes eleccions municipals, pel fet de vincular inversions de la Generalitat a futurs resultats dels republicans als comicis. Rius ha posat d'exemple, en aquest sentit, el cas del conseller, que va fer un acte amb Gabriel Rufián a Santa Coloma de Gramenet que va provocar molta polèmica. Junts, de fet, va registrar la setmana passada una moció per reprovar el conseller de Drets Socials, i tot apunta que tirarà endavant amb el suport del PSC. "Serà reprovat per fer un ús partidista i secretari del Govern, i per intentar vincular inversions a resultats electorals; no ho podem tolerar", ha dit Rius.Precisament sobre les eleccions municipals, Rius ha evitat valorar la notícia avançada per l'Ara, que explica que s'està ultimant unper incorporar Joana Ortega a la llista de Xavier Trias a les eleccions de Barcelona. "Xavier Trias té mans lliures per fer la llista", ha afirmat. Pel que fa a les paraules de Núria Marín, que ha obert la porta a reeditar el pacte entre Junts i el PSC a la Diputació de Barcelona, Rius tampoc ha volgut valorar-ho, però tampoc ha descartat pactes amb els socialistes. "Ens presentem a les municipals per treure els millors resultats possibles, no avancem pantalles", ha afirmat.D'altra banda, Junts ha valorat positivament la reunió de la missió europea sobre, i Rius ha afirmat que l'intent del govern espanyol de tapar-la "ha fracassat". "El govern del PSOE no ha tingut més remei que escoltar la comissió d'investigació, que ha constatat la voluntat obstruccionista del govern espanyol i les poques ganes d'investigar", ha afirmat. En el mateix sentit, aquest dimarts arrenca la comissió d'investigació sobre l'operació Catalunya al Congrés. "El PSOE la vol utilitzar per desgastar el PP, nosaltres volem saber la veritat i que es depurin responsabilitats", ha dit.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor