Un nou títol pel Barça? Laporta reclamarà la Lliga de l'any 1937

Elpot afegir al seu palmarès una nova. I no es tracta de la d'aquesta temporada, que amb 12 punts de diferència respecte alsembla força encaminada. El club, segons explica ESPN, està preparant la documentació necessària per demanar a la(RFEF) que reconegui el títol de l'any 1937.ja va sol·licitar el 2009, a la seva primera etapa a la presidència del club, que es reconegués la competició celebrada en plena, coneguda llavors com a, i organitzada pel govern de la. La RFEF, però, sempre s'ha negat a reconèixer el títol considerant que no era una competició de la qual en fos organitzadora.Ara, però, hi ha hagut un fet que ha motivat recuperar la reclamació: la RFEF ha reconegut aquest cap de setmana laque elva guanyar també el 1937. Arran d'això, tal com relata ESPN, ladel Barça està preparant un informe que presentarà a la junta de Laporta, que té previst transmetre'l a la RFEF.En cas que l'equip deaconseguís el títol de l'actual temporada i la RFEF reconegués el trofeu de 1937 -amb la incògnita de si ho equipararia a la competició actual o com a torneig independent-, el Barça ampliaria el seui se situaria amb 28 lligues. Així doncs, quedaria a només set trofeus del primer, el Reial Madrid, que en compta amb 35.

