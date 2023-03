Qui és Adri Contreras, el campió de la Kings League?

👑 De octavos a campeones.



🤞 @elbarrioklk_ es el primer campeón de la Kings League InfoJobs.#KingsLeagueF4 #InfoJobs pic.twitter.com/MQvGUIWQBT — Kings League InfoJobs (@KingsLeague) March 26, 2023

De becari d'un programa de televisió a aixecar un trofeu històric d'internet enmig d'un Camp Nou ple a vessar. La històriaés la de la superació a través de les noves feines i comunicacions que permet les xarxes socials. Aquest jove de 27 anys,, és el primer guanyador de la Kings League amb el seu equip. Contra tot pronòstic, tombant els principals candidats a endur-se el trofeu de la primera edició de, Contreras i els seus es van endur la glòria ahir a l'estadi del Barça davant de 92.522 persones. I més de 2 milions a Twitch.Era un dels presidents de la Kings menys conegut, per no dir el que menys. Comparat amb els milions de seguidors dContreras semblava un perfil més baix. Però l'esport sempre sorpren. El jove creador de contingut va començar la seva carrera al voltant de la informació esportiva estudiant periodisme a la Universitat Complutense de Madrid i allà va fer les pràctiques a un conegudíssim programa esportiu de la televisió privada:Allà va aparèixer, com tants i tants altres estudiants en pràctiques, per primera vegada en pantalla, davant de tots els tertulians que acompanyen Pedrerol als estudis d'. Allà va aconseguir començar a tocar les xarxes socials des d'una perspectiva professional, però l'exigència que demanava Pedrerol el va fer sortir del programa. Aquell temps havia estat també el responsable de les xarxes de. És llavors quan fa el salt a TikTok.En aquesta aplicació de vídeos comença a guanyar notorietat parlant sobre futbol, sigui amb vídeos més virals o en altres més analítics. Això el converteix en el millor tiktoker espanyol sobre futbol del 2021 i li obre moltes més portes. Fa el salt a Twitch i allà també comença a crear certa comunitat (dins del gran paraigua que és la comunitat futbolística de les xarxes) i a col·laborar amb altres streamers, teixir complicitats i ser reclamat pels organitzadors de laContreras i el seu Barrio van entrar els últims a Playoffs, patint des de feia sis jornades. Sempre depenien de la seva pròpia victòria i, empenyent fins al final, van aixecar el primer trofeu de la història de la Kings League.

