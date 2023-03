La quarta galeria, el panòptic i la capella gitana: així serà el memorial de la Model

L’institut i el poliesportiu, assumits per l'Ajuntament per retallar terminis

Pas endavant per preservar la memòria de la Model.ha presentat la licitació per redactar el projecte executiu de l, que es farà juntament amb l'institut escola i el poliesportiu, previstos en la primera fase d'obres de l'antiga presó. La previsió és començar les obres dels primers equipaments el 2025 per. S'hi destinarà una dotació d'1,3 milions d'euros. L'espai de memòria de l'antiga presó permetrà visitar la quarta galeria, una part del panòptic, la Capella Gitana restaurada i 10 cel·les temàtiques.En total seran 5.800 metres quadrats de superfície amb un cost de 300.000 euros destinats a projectar la història de lai la seva vinculació amb la repressió contra els moviments antifranquistes. L'espai aprofitarà les tres plantes de la quarta galeria i una part del pati exterior i tindrà forma de museu, repartit entre les diverses plantes de la–sobrenom del quart edifici per ser la que va tenir-hi més presos polítics empresonats–. La programació d'exposicions temporals i semipermanents, i la possibilitat de recórrer cel·les ambientades en els diferents períodes de l'antiga presó.El regidor de Memòria Democràtica,, considera que el nou equipament ha de ser "un referent per recordar la repressió antifranquista que es va fer al centre" però també vol recuperar la imatge de la Model com a presó per a dones i destacar l'impacte que va tenir en els conflictes obrers d'abans de la, o en els col·lectius gitanos i. "L'Espai Memorial ha de permetre entendre a la ciutadania la relació de la Model amb la ciutat", valora Rabassa.El traspàs de la Model a l’Ajuntament tenia com a reclam l’obertura de l’antiga presó com a espai dedicat a la ciutadania, però no es farà efectiu fins almenys una dècada després de la presentació del projecte. En aquest sentit, el, Pau Gonzàlez, ha admès que “entén” que la perspectiva exterior del projecte d’obres sigui de lentitud. Per agilitzar els terminis els projectes paral·lels a l’Espai Memorial es licitaran aquest abril de manera conjunta. L’encarregat de redactar el projecte serà el(CEB) mentre que l’–al voltant del milió d’euros–que en aquest tipus d’obres recau en la Generalitat.Els projectes del centre educatiu i el pavelló esportiu estan ubicats a l’ala de la Model del Carrer Tallers, a la zona del darrere, i inclourà un equipament per generar l’energia de l’espai. Les obres afectaran una superfície de 10.000 metres quadrats. Pel que fa a l’s’estima que pugui estar operatiu a partir del curs escolar 2027-2028. A partir de llavors s’iniciarà la segona fase de transformació de la model que dotarà l’espai de 121 habitatges públics, un espai per a joves, una escola bressol i espais d'economia social i solidària, a més d'una residència de gent gran.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor