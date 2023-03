Una popular gelateria catalana obrirà una nova botiga a Qatar

La gelateria gironinaobrirà a l'abril dues botigues noves: una serà ai l'altra a). Les dues franquícies generaran set llocs de treball. La nova botiga de Doha serà la segona que els gironins obren al país de l'. A banda d'aquests dos nous establiments, Gelati Dino té previst obrir cinc locals més aquest 2023. L'empresa vol reforçar la seva presència a, al mateix temps que s'expandeix a nivell internacional.Gelati Dino va obrir quatre gelateries al llarg de l'any passat. Algunes d'elles eren a l'i d'altres formen part de la seva expansió internacional. Ara, aquestvolen continuar amb aquesta, i per això volen obrir set establiments nous. Dos d'ells ho faran el pròxim mes d'abril. L'objectiu d'aquest segon establiment a Qatar és reforçar el posicionament dins delL’empresa empordanesa s’ha fixat com a objectiu obrir cincmés durant aquest 2023 i està desenvolupant projectes a Madrid i a la demarcació de Tarragona, tot i que també està previst inaugurar nousa l’estranger. Els responsables del negoci asseguren que hi ha una tendència a l'alça en el consum de gelats i això els fa encarar el futur ambFundada el 1978, Gelati Dino és l’empresa de gelats artesans més gran de l'Estat, superant els dos centenars de treballadors que es reparteixen entre la central d’i més d’una trentena d’establiments repartits per tot el món. El seu gruix de botigues s’ubica arreu del litoral gironí i a ciutats comi Madrid, encara que també se’n troben a(Màlaga),(Marroc). L’empresa produeix 450.000 litres de gelats a l’any i serveix, de mitjana, un gelat cada sis segons.

