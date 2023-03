⚠️🚇L2 #metrobcn: dimarts 28 i dimecres 29 de març, entre les 22 hores i la finalització del servei, sense servei entre La Pau i Gorg per obres de manteniment.



✅🚌Un servei especial de #busbcn cobrirà el tram sense servei. pic.twitter.com/JCyGN98Vfp — TMBinfo (@TMBinfo) March 27, 2023

Tall al. Transports Metropolitans de(TMB) ha informat que aquest dimarts i dimecres, 28 i 29 de març, no funcionarà el servei de la líniaentre lades de les 22 hores i fins a la finalització del servei, que és a les 12 de la nit. En total, per tant, seran dues hores d'afectació.El tall es farà arran d'unes obres de manteniment. En total, el tram del metro que quedarà sense servei comprèn les parades de la Pau,i Gorg. Per substituir-lo, TMB també ha explicat que posarà a disposició un autobús especial que cobrirà el trajecte afectat.

