Així seran els primers carrils bus ràpids entre ciutats: una rotonda travessada pel mig i més bici

Primers corredors ràpids

El pla BRCat -l'impuls de la Generalitat perquè neixinamb molta circulació de vehicles- ja té els sis primers projectes definits i es preveu que. Seran corredors que implicaran en la majoria de casos la creació de nous carrils bus, en alguns punts reduint l'espai al vehicle privat, i que tenen com a objectiu augmentar un 15% l'ús del transport públic, a més d'estalviar 3.000 tones d'emissions de CO2. Els nous trajectes implicaran diversos canvis en la mobilitat, però un dels elements més destacats és el naixement d'u, amb un carril propi. Aquesta eina no es descarta incorporar-la en altres trams semblants en el futur.Aquests nous espais per al bus estan situats sobretot a l'entorn metropolità de Barcelona i de Girona. I també inclouen la creació de, amb la idea d'augmentar 1,75 milions de nous desplaçaments en bici amb aquesta intervenció.Si bé fa temps que el Govern té aquest projecte pendent, que ha passat per les mans de diversos responsables de Territori i s'ha anat retardant, ara el conseller del ram, Juli Fernàndez , ha volgut destacar que. Així, ha insistit que aquest mode de transport públic interurbà té la voluntat de ser "una solució fàcil, més ràpida i prioritària" en un context d'emergència climàtica Les sis connexions concretades aquest dilluns formen part de la primera fase del BRCat. Tot just després, hi ha set nous corredors que la seguiran i que encara estan en una fase d'estudi prèvia. En total són, ja que hi ha zones de Lleida o Tarragona on s'ha descartat aquestes actuacions en comprovar que no eren la millor opció, remarquen des del Departament de Territori. També es planteja que, si funciona bé, s'ampliï a noves zones de l'interior de Catalunya en el futur.La primera que tindrà tot a punt serà la línia entre Castelldefels i Cornellà, per la C-245, que compta amb parades a Gavà, Viladecans i Sant Boi de Llobregat. Una zona per on passen una mitjana de 22.000 vehicles al dia i que ara passarà a teniri un espai per a la bicicleta a banda i banda de la via, també. Les obres es finalitzaran aquest mateix any, apunten des de la conselleria.La resta de projectes inicials són els que connecten. La idea no és que apareguin noves línies de bus, en aquests punts, de moment, sinó facilitar la circulació dels serveis ja existents. A més, a cada corredor s'hi ha fet una intervenció diferent., ha puntualitzat el director general d'Infraestructures i Mobilitat, David Prat. En el mateix sentit, ha presentat unes actuacions que també inclouen la creació de noves rotondes o la prioritat semafòrica, segons el cas. Alhora, ha remarcat que aquest pla es desplega a "àmbits urbans molt potents amb molta congestió a la carretera" i amb la intenció de millorar el transport públic per augmentar la "mobilitat sostenible" i "descarbonitzar". Tot plegat es farà ambde la Unió Europea, per part de l'executiu català, i després quedaran complementats per inversions d'altres administracions segons la zona on s'intervingui.Aquesta informació s'ampliarà.

