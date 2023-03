«Cossos reals» a anuncis i aparadors: l'aliança de país del Govern per acabar amb la pressió estètica

Una qüestió de salut mental

La Generalitat de Catalunya ha presentat aquest dilluns unperels efectes i les causes de laa casa nostra. El pla, xifrat en 12,5 milions d'euros, preveu més de 60 accions en àmbits molt diferents -des de l'esport, fins a la docència o la medicina- per fer emergir els "" en anuncis i aparadors. La iniciativa començarà a caminar aquest mateix 2023, ja que està previst que s'aprovi a l'abril.Segons ha explicat la consellera d'Igualtat i Feminismes,-que ha estat acompanyada per la presidenta de l'Institut Català de les Dones,-, el pla s'allargarà fins al 2026. "No té precedents internacionalment", han subratllat totes dues en roda de premsa. Perquè funcioni, han explicat, han impulsat unaper "fomentar la neutralitat corporal" i que les dones "puguin viure amb tranquil·litat".Amb aquest pacte,de comunicació i agències dehauran de fer una comunicació igualitària, més inclusiva, mostrant la diversitat de cossos. Es demanarà, per exemple, identificar aquelles parts que hagin estat retocades. En qualsevol cas, la consellera ha volgut subratllar que les directrius del pla són recomanacions, però si s'incompleixenA les xarxes socials, ha precisat Verge, la competència és estatal i europea. Per això, el Govern instarà per fer regulacions com les de França i Noruega, on s'ha d'informar sobre qualsevol retoc en les imatges., ha opinat Benedí. La pressió estètica afecta l'autoestima i pot provocar problemes de salut mental, com ara els, ha apuntat la dona al capdavant de Feminismes. Per saber la repercussió de la pressió estètica en les dones més joves, també es faran consultories i es realitzaran enquestes en la infantesa i adolescència.A més a més, les grans multinacionals radicades a Catalunya, és a dir, aquelles que ofereixen els serveis al territori, hauran d'. A hores d'ara, s'està preparant un codi de consum i serà aquest text el que regularà fins a quines mides s'arribarà. També es farà formació als professionals, com ara docents, farmacèutics i professionals del tercer sector, entre d'altres.Les mesures són transversals, per la qual cosa es treballa i es treballarà amb altres conselleries. Un altre focus de feina serà la. Per això, es treballarà amb persones joves perquè creïn contingut, i s'impulsarà l'educació mediàtica, digital, i en els currículums educatius. A banda, es faran campanyes institucionals per fer prevenció i proporcionar informació per als homes i dones del territori.Verge i Benedí no han volgut acabar la seva intervenció en el cas Vueling i en com la Generalitat hi pot intervenir. L'aerolínia obliga les seves hostesses a dur maquillatge i tacons per treballar. En aquesta línia, la consellera de Feminismes ha subratllat que el pla català servirà per acompanyar les denúncies que, com aquesta, carreguen contra la discriminació estètica.

