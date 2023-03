Què és la bioeconomia i què representa el Congrés BIT? 10 preguntes amb resposta

1. Què és el Congrés BIT?

2. Quan se celebra el Congrés BIT?

3. Per què se celebra a Vic coincidint amb el Mercat del Ram?

4. Per què Vic aposta per la bioeconomia? Quin paper hi juga la UVic?

5. Per què es fa una doble edició amb Lleida?

6. Què és la bioeconomia?

7. Què és l'Estratègia de la Bioeconomia de Catalunya 2030?

8. Què són els bioproductes?

9. Per què el biogàs protagonitza el Congrés BIT?

10. A quin públic va dirigit el Congrés BIT?

Laés un sector en auge. Quan la circularitat dels recursos té més importància i l'escassetat d'energia i aigua és font de preocupació, poder aprofitar subproductes i generar nous processos amb valor afegit té més sentit que mai.Un dels focus de la bioeconomia catalana és. No només pel potent, sinó pel paper que téen el desenvolupament de projectes en aquest àmbit.El 2022 es va estrenar el Congrés BIT , punt de trobada de la bioeconomia catalana. Es va fer coincidir amb el Mercat del Ram per, tal com explica, regidora de Mercats de Vic, afegir en aquest esdeveniment tan tradicional una pota d'innovació. El BIT té una segona part a, en aquest cas en el marc de la Fira de Sant Miquel.Què és la bioeconomia? Què representa el Congrés BIT? Per què enguany se centra en el? Quin paper hi juga la UVic-UCC? A continuació,sobre l'esdeveniment.El Congrés BIT és l’espai per conèixer tendències, innovacions i projectes empresarials entorn la. L'esdeveniment pretén enfortir l'ecosistema català d’empreses, centres tecnològics i de recerca, emprenedors i start-ups i potenciar la capacitat transformadora i la millora d’aquests sectors.El Congrés BIT es va estrenar el 2022 amb una, primer a Vic i després a Lleida. Aquest 2023 el Congrés BIT se celebra a la capital d'Osona el–matí i tarda- i el–matí-. L'edició de Lleida està prevista per a aquesta tardor.Elés l'esdeveniment més tradicional de l'extens calendari de fires i mercats de Vic. Des de l'Ajuntament es pretenia completar-lo amb una pota d'. Tractant-se d'una fira on el sector primari és protagonista, la bioeconomia tenia tot el sentit del món que hi tingués un paper, explica la regidora Bet Piella.En un context de canvi climàtic i on cal avançar cap a models més circulars i sostenibles, la bioeconomia hi pot jugar un paper clau. Si, a més, és una comarca on el sector ramader és molt potent, quasi és una obligació intentar liderar-ho.Ara bé, l'element diferencial és el Centre Beta de la UVic-UCC . “Sense ells no ho hauríem fet”, admet la regidora Bet Piella. Aquest centre de recerca té, com una de les principals línies de recerca, convertir residus del sector primari en productes de valor afegit. De fet, l' any 2020 van captar fins a 3,8 milions d'euros en projectes de bioeconomia , sent la principal entitat del país en aquest àmbit. Des del Centre Beta no només van validar l'aposta pel BIT, sinó que en lideren l'oficina tècnica.Ja des de l'inici Vic no va voler anar sola amb el Congrés BIT. Sent una comarca molt potent en l'àmbit de la ramaderia (i de la recerca), va voler tenir un partner que ho complementés amb la vessant. En aquest sentit, va apostar peri la Fira de Sant Miquel. “Sabíem que units tindríem el suport de Govern i seria l'esdeveniment de referència del sector”, destaca Bet Piella.La bioeconomia és uni sostenible basat en l’per produir béns i serveis en tots els sectors econòmics. Pretén reduir la dependència dels productes fòssils i minerals, fomentar una millor integració dels serveis ecosistèmics i de la biodiversitat en l’economia i promoure el desenvolupament econòmic i la creació de nous llocs de treball d’acord amb els principis de la sostenibilitat.L' Estratègia de la Bioeconomia de Catalunya estài té com a objectiu promoure el creixement i desenvolupament sostenible de l'economia catalana mitjançant el foment de la producció de recursos biològics i de processos locals i renovables. Se centra en els àmbits i activitats de la bioeconomia que es trobin menys desenvolupats i que, per tant, necessiten més suport institucional a través de la implementació de mesures i accions específiques que facilitin el seu impuls i consolidació a mitjà i llarg termini.Els bioproductes són lai s'emmarquen en el paradigma del residu zero: la valoració de bioresidus permet obtenir productes de valor afegit. Permeten la recuperació de nutrients, la producció de biofertilitzants, bioestimulants i fertilitzants orgànics per agricultura ecològica, entre altres.L' edició de Vic del Congrés BIT 2023 se centra en el biogàs i la seva importància en el marc de laEn aquest sentit, la Generalitat hi explicarà el pla de biogàs de Catalunya i també ho faran diverses administracions locals. Un dels temes més importants seran els models de plantes de biogàs per la valorització de dejeccions ramaderes, els elements que en permeten assegurar la viabilitat i també el biogàs com a manera de valoritzar residus municipals i fangs de depuradora.El Congrés BIT és un punt de trobada del sector de la bioeconomia catalana i, en conseqüència, va dirigit a un: empreses, tècnics i administracions, entre altres. Tanmateix, tal com destaca Bet Piella, la, un esdeveniment que recupera enguany el seu caràcter més multisectorial. “Som un aparador de les empreses de Vic i d'Osona. I cada vegada hi ha més empreses que fan el pas cap a la bioeconomia, pel context i també pel marc legal”, afegeix.Bioeconomia és present a les activitats convencionals del Mercat del Ram?