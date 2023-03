Troben apunyalat al ventre un home que havia assassinat la seva dona

La localitat alacantina d'(País Valencià) viu uns dies tràgics. Aquest diumenge, un home ha assassinat, presumptament, la seva dona de matinada a la casa que compartien. Va ser un veí qui va avisar la Guàrdia Civil, poc abans de les 4:00 hores, perquè va sentir crits i cops a la paret del costat. Però quan els agents van arribar a la casa, la dona ja era morta. Pel que fa a l'home, el van trobar amb ferides al ventre -com si l'haguessin apunyalat- i a punt de fugir.L'individu ha estat traslladat a l'hospital de Vinalopó d'Elx, on espera que l'intervinguin quirúrgicament. El seu nom ja, el sistema del govern espanyol per seguir els passos dels agressors masclistes.El presumpte assassí té 69 anys i la seva difunta dona 63. Eren britànics que feia temps que vivien a l'Estat. L'any 2019 ja van protagonitzar un. Però aleshores la dona no el va denunciar i, per això, i perquè tampoc es van fer mesures judicials al respecte, el cas va quedar inactiu el 2020.

