Ricky Gervais actuarà a Barcelona el 31 d'agost

L'humorista britànicel pròxim. Tres anys enrere ja va arribar a la capital catalana per presentar el seu darrer monòleg,, que va tenir una immensa rebuda. El còmic del Regne Unit presentarà aquesta vegada el seu nou show, anomenat, que ja ha tingut una gran rebuda a la resta del planeta on l'ha presentat.Doncs a partir de dijouses podrà adquirir la prevenda,, i el públic general podrà començar a comprar entrades a partir de l, aquest mateix divendres. Guanyador de tres Globus d'Or, dosel xou de Gervaises va convertir en el monòleg britànic més venut de la història. Ha estat amfitrió dels Globus d'Or el 2011, 2012 i 2016 abans de la seva aparició més recent per cinquena vegada el 2020.

