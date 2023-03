ERC reclama evitar l'«electoralisme» en la cimera per combatre la sequera

Borràs rebat Rovira per l'1-O

L'absència del català a la Kings League

Missatge d'per perseguir una recerca d'acord en laque es convocarà divendres. Després que la setmana passada el Parlament validés el decret de sequera amb l'abstenció de PSC, Junts, CUP i En Comú Podem , la formació republicana ha demanat als grups parlamentaris que no juguin a l'"" amb la gestió dels recursos hídrics. Així s'ha expressat la secretària general adjunta i portaveu d'ERC,, que reclamat "" a tots els partits. "No entendríem que hi hagi qui jugui amb la manca d’aigua.", ha afirmat Vilalta.La portaveu republicana ha reclamat fer "" en la recerca de mesures per combatre la sequera, tot superant les desavinences entre eli l'oposició evidenciades la setmana passada. Vilalta ha puntualitzat que ERC espera que les aportacions dels grups permetin assolir "" que permetin modificar el decret plantejat per l'executiu i validat al Parlament.ERC també ha utilitzat la denúncia d'"electoralisme" en la reprovació al conseller de Drets Socials,, que haurà de comparèixer a la cambra catalana pel cas de lade després d'una petició de Junts . Vilalta ha criticat els seus exsocis per posar en boca de Campuzano "paraules" o accions que "el conseller no ha dit ni fet". "Aquestes actituds no contribueixen a dignificar la política", ha reblat la dirigent republicana.La presidenta de Junts,, va criticar aquest cap de setmana les declaracions de la secretària general d'ERC,, sobre elde l'. Borràs va acusar ERC de tenir "massa intenció" de voler reescriure el que va passar la tardor del 2017. "L'1-O no ésde ningú, que ningú es pensi que el pot desacreditar o fer malbé", va expressar.En una entrevista al programa El Suplement de Catalunya Ràdio, Rovira havia apuntat que l'organització de l'1-O "". La dirigent republicana també va argumentar que la Generalitat "no va saber connectar una gran població de Catalunya amb elreferèndum". Sobre aquesta qüestió, la portaveu republicana ha lamentat el marcatge de Junts i ha demanat mirada llarga per superar errors comesos fa cinc anys: "Només amb lacontra ERC segur que no avançarem".En la roda de premsa d'aquest dilluns, ERC ha mostrat el màxim suport a la consellera d'Exteriors,, que dimecres estàen el marc de la causa de l'1-O. "Defensem la seva innocència", ha exposat Vilalta. "La nostra voluntat és la de defensar el referèndum com la fórmula per resoldre el conflicte", ha insistit la portaveu republicà.ERC també s'ha pronunciat sobre la final de la Kings League, que aquest diumenge va omplir el Camp Nou amb la presència del president de la Generalitat,. El partit ha lamentat que, en una iniciativa amb "èxit de participació", no hi tingués presència lai ha instat els organitzadors a "arreglar-ho" en el futur.

