Brutal baralla multitudinària al metro de Madrid amb 16 detinguts i 2 ferits

Pelea multitudinaria en los vagones del metro



📹 Madrid pic.twitter.com/ca4ajnpEUU — SocialDrive (@SocialDrive_es) March 27, 2023

Unade Batán as'ha saldat aquesta matinada amb 16 detinguts i dos ferits, tal com han informat a Europa Press fonts de la Prefectura Superior de Policia.La renyina ha tingut lloc al voltant de les 6:45 hores a l'estació del suburbà i, després, ha continuat a la sortida. Els dos ferits han presentat contusions, un d'ells ferit per, encara que no es troba en estat de gravetat.L'altercat s'ha produït entre persones de diferents nacionalitats i edats i, segons aquestes mateixes fonts, almenys quatre d'ells haurien estat. La Comissaria de la Llatina és qui lidera la investigació de la baralla.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor