Resolt l'assassinat a trets d'un home en ple carrer de Salou

La policiad'un home en una zona d'oci de Salou el 9 de maig del 2022. En un comunicat,Un dels autors ja havia estat detingut el mateix dia i va ser extradit posteriorment a França, on compleix presó provisional.Els altres dos, però, havien fugit. Gràcies a la col·laboració policial,, que, un d'ells per un delicte menor i l'altre per una temptativa d'homicidi. Així, les tres persones detingudes es troben actualment ingressades a presó a l'estat francès a l'espera que se celebri el judici.

Els fugits s'han pogut identificar gràcies a les dades obtingudes en la detenció del primer dels presumptes autors així com a les evidències trobades al vehicle abandonat per part dels fugitius, així com també a l'arma del crim.

Els fets es remunten, quan sobre tres quarts d'onze de la nit els tres presumptes autors van disparar contra un home de nacionalitat francesa al carrer Saragossa de Salou, en una zona d'oci del municipi. La víctima va morir a causa de les lesions. En el mateix lloc dels fets, i mentre els tres presumptes autors fugien, diversos ciutadans van aconseguir retenir un d'ells fins que va arribar una patrulla de la Policia Local de Salou i el va detenir.Unadel crim va penjar un vídeo a les xarxes socials, però després l’ha esborrat per no ferir sensibilitats. Al lloc dels fets s'hi han adreçat diverses unitats delque no han pogut reanimar la víctima.Els fets van passar quan encara hi havia força gent al carrer Saragossa. Es tracta d'un espaiamb comerços que obren fins tard i restaurants amb clientela. Aquest dimarts al matí diversos testimonis presencials, tant treballadors de les botigues del costat com persones que passejaven, han explicat a l'ACN que van veure com tres homes -amb la cara tapada amb caputxes i mascaretes- es van dirigir cap a un altre home i-tres o quatre, segons han apuntat-.

