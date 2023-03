Borràs i Rovira s'enfronten per les lectures sobre la legitimitat i la vigència de l'1-O

Negar la realitat no ajuda a la victòria final. La realitat cal mirar-la a la cara per fer un diagnòstic rigorós i valent que permeti encarar un nou embat amb garanties d’èxit. #tornaremavèncer (1) https://t.co/wiBzUNO38a — Marta Rovira Vergés🎗 (@martarovira) March 26, 2023

L’1-O és l’acte de desobediència civil més gran fet a Europa en dècades. L’èxit rau en la complicitat entre la gent, el carrer i les institucions. I durarà generacions. (2) — Marta Rovira Vergés🎗 (@martarovira) March 26, 2023

Si la neguen pq creuen q hi ha una altra realitat, no han actuat mai en conseqüència des del mateix 1-O a la nit i durant 5 anys. O potser també la neguen per partidisme i tacticisme electoralista estèril. Per guanyar, calen reflexions estratègiques honestes. #tornaremavèncer (5) — Marta Rovira Vergés🎗 (@martarovira) March 26, 2023

La presidenta de Junts,, ha carregat contra les declaracions de la secretària general d'ERC,, sobreque va expressar aquest dissabte a El Suplement de Catalunya Ràdio. Ha acusat ERC de tenir "massa intenció" de voler reescriure el que va passar el 2017. "L'1-O no és patrimoni de ningú, que ningú es pensi que", ha expressat.Ha recordat, durant el congrés nacional de la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC), celebrat aquest diumenge a Calella de Mar, que va ser un", malgrat que "alguns diguin que va ser simbòlic i sense legitimitat interna o externa, nosaltres sabem que va ser de debò". Borràs ha admès que, cinc anys després, la situació estài que "s'han acumulat errors". En aquest sentit, ha instat els membres de la JNC a lluitar "contra els discursos de la no implicació".Una línia crítica que mantingut per justificar la sortida del partit del Govern . "Va ser per coherència", ja que es va constatar que els republicans "no tenien intenció". "El qui dia passa anys empeny és, en realitat, qui dia passa anys va perdent, han aconseguit gairebé m", ha dit.Rovira, en l'entrevist a l'emissora pública, va assenyalar que l'organització de l'1-Oi que la Generalitat “no va saberde Catalunya amb el referèndum”.Unes afirmacions que ha reiterat, aquest mateix diumenge, a través de Twitter. En un fil ha assegurat que hi hades de fa "massa temps" i que això "complica més la consecució d'un objectiu d'una complexitat immensa que no es pot abordar des del simplisme autocomplaent". "Si la neguen perquè creuen que hi ha una altra realitat, no han actuat mai en conseqüència des del mateix 1-O a la nit i durant cinc anys. O potser també la neguen perestèril. Per guanyar, calen reflexions estratègiques honestes", ha especificat."Cal sumar al projecte més gent a Catalunya" i explicar-lo millor a l'estranger. L'1-O, ha afegit, va ser, un "èxit" que "durarà generacions", ha augurat. Tot i això, ha subratllat que "negar la realitat no ajuda" i que convé "fer un diagnòstic rigorós i valent que permeti encarar un nou embat amb garanties d'èxit".

