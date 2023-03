Ernest Maragall reivindica la llista del 28-M com «el millor mirall» de Barcelona

L'alcaldable d'ERC a Barcelona,, ha presentat, aquest diumenge, ladel proper 28 de maig, la qual ha reivindicat comde la ciutat. Ha posat èmfasi en la continuïtat com a sinònim "d'experiència i lideratge demostrat". Elisenda Alamany repeteix com a número 2 i l'exconsellera de Justíciaserà la número 3, uns noms que ja es van donar a conèixer fa uns dies . Aquest diumenge s'ha confirmat el que va avançar Nació : els llocs de sortida -a partir del 4- per a Jordi Castellana, Eva Baró, Jordi Coronas, Rosa Suriñach i Montserrat Benedí. D'ells ha indicat que demostrem "l'experiència guanyada i el lideratge demostrat" i ha destacat la repetició d'Alamany i Suriñach, de les quals n'ha destacat "l'experiència professional".A banda, la candidatura inclou, com Maria Badet (11), experta en immigració i gènere; Enriqueta Duran (22), sindicalista i exmilitant del PSC; Juanjo Morales (24), activista veïnal per l'accessibilitat, i Santos Félix (25), referent LGTBI. "Em sento ben acompanyat iamb el cap i amb el cor i amb totes les conseqüències", ha manifestat Maragall i ha afegit que. "Estem en condicions de traduir aquesta voluntat de triomf en un projecte creïble que generi reconeixement i confiança", ha garantit.El republicà ha: "Som molt diferents de la resta de forces polítiques que es presenten". I tot seguit ha carregat contra "l'esquerra que ja ha esgotat el seu recorregut; la dreta tradicional i moderada que ja va tenir la possibilitat de demostrar el que vol i el que no vol per la ciutat, i molt diferent d'una pseudoesquerra cada cop", en referència als comuns, Junts i PSC.Després que el candidat del PSC, Jaume Collboni, prometésel lloguer als joves de la ciutat si guanyava les eleccions, Maragall ha defensat impulsarsense participar en "subhastes". "A veure qui puja més en l'escala d'irresponsabilitat", ha retret el cap de llista d'ERC, que ha assegurat que ell pot "millorar amb el fons i la qualitat" les polítiques en aquest àmbit. Així, s'ha mostrat compromès a "donar resposta i sortida a la urgència de la joventut perquè tinguin la llibertat d'escollir on viuen".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor