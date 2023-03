Cinc funcionaris ferits a Brian 2 per un intern que els ataca amb una fulla d'afaitar

del Centre Penitenciari, que es troba a Sant Esteve Sesrovires, van resultaren ser atacats per un, amb talls i cops al seu cos. Així ho han avançat Ser Catalunya i el Caso i ho ha confirmat l'ACN de fonts penitenciàries. L'incident va tenir lloc aquest dissabte a la tarda durant un trasllat.El pres, que compta amb antecedents per conductes violentes, elper un altercat al mòdul 2. Estava molt alterat i el van haver d'immobilitzar al llit fins que es va calmar i quan el, va treure la fulla, que teniai va agredir-los. Els treballadors van ser atesos, seguint el protocol que marca el reglament.Mentre que l'intern, aquest diumenge, l'han mogut a. L'incident s'ha produït en unaper exigir més seguretat i que se'ls reconegui legalment com a agents de l'autoritat. Precisament, a Brians 2, i en el marc de la protesta, va haver-hi un. Es va desconvocar quan es va arribar a un acord amb el Departament de Justícia.L'any passat es van conèixer agressions a funcionaris en aquest mateix centre. El maig de 2022 cinc van resultar ferits en rebre l'impacte d'una planxa de ferro del sistema de ventilació. Era un reclúís que es trobava en règim tancat de presó provisional per diversos delictes com incendi, robatori amb violència i intimidació, lesions i homicidi.

