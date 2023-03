Creure és viure

Viure en la confiança en el Pare

Per mitjà de Maria

Pregària del Papa Sant Pau VI per demanar la pluja

Homilia del bisbe Francesc Conesa Estem molt a prop de la Setmana Santa i les lectures que acabem d’escoltar ens porten l’olor de la Pasqua, perquè ens parlen de sortir del sepulcre i de vida. El profeta Ezequiel anuncia que Déu obrirà els sepulcres i que el seu poble tornarà a la vida per obra de l´Esperit. Però és, sobretot, l’Evangeli de Sant Joan el que ens presentava Jesús com la vida. A l’evangelista sant Joan li agrada presentar els miracles de Jesús com a signes d’alguna cosa més i, d’aquesta manera, transmetre’ns un missatge per a la nostra vida. Això és el que passa amb la resurrecció que Jesús fa del seu amic Llàtzer. En aquest relat se’ns diu amb claredat que Jesús és la vida i que Ell ens porta la vida eterna.En aquest context penitencial de la Quaresma invoquem amb confiança el Senyor perquè ens concedeixi el preuat do de la pluja, que regui i faci fèrtils els nostres camps i ens ajudi a guanyar el sosteniment diari. A la tradició de l’Església els dies de petició de la pluja tenen un caràcter penitencial, perquè ens conviden no només a presentar súpliques a Déu, sinó també a mirar les nostres vides i demanar perdó al Senyor perquè, moltes vegades, ens allunyem dels seus camins .L’evangeli ens insisteix que creure en Jesús és viure. La clau per entendre-ho la trobem en les paraules que Jesús diu a Marta, quan s’hi acosta: “Jo soc la resurrecció i la vida. Els qui creuen en mi, encara que morin, viuran; i tots els que viuen i creuen en mi, no moriran mai més”. Aquestes paraules no es refereixen només a la vida després de la mort. Jesús està dient que creure en Ell és omplir-se de vida, mentre que el qui no creu està en la foscor i en la mort.Aquesta és l’experiència que tenim els cristians. La fe en Jesús ens fa viure amb plenitud la nostra vida, perquè l’omple de llum i esperança. Jesús omple de sentit cada minut de la nostra existència; també els moments de dolor, de contradicció o de creu. En canvi, si ens allunyem d’Ell, perdem l’orientació de la nostra vida i ens sumim a la foscor.Per això, l’Evangeli ens convida a dir a Jesús, amb Marta: “Jo crec que vós sou el Messies, el Fill de Déu, el que havia de venir al món”. Aquest diumenge de Quaresma, som convidats a repetir: Crec, Senyor. Crec que vós sou l’enviat del Pare i que ens porteu la vida que no s’acaba mai.Aquesta fe en Jesús ens fa viure en la confiança en el Pare, com la que Ell va tenir durant tota la seva vida. El Senyor va ensenyar als deixebles a pregar al Pare del cel repetint “El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d’avui”. Aquest pa de què parla Jesús és l’aliment físic que necessitem per viure, però també és l’aliment espiritual -i especialment el pa de vida que és l’Eucaristia- amb què s’enforteix el nostre esperit.Amb aquesta confiança, que hem après de Jesucrist, ens dirigim al Pare del cel i li demanem aigua per als nostres camps ressecs després d’un llarg hivern sense pluges. Reconeixem tota la creació com un do de Déu i, per això, preguem al Creador que regui els nostres camps per tenir una bona collita. Alhora, li demanem la seva gràcia. En les oracions per demanar la pluja, l’Església ens ensenya a dir: “concediu-nos la pluja que ens convé, a fi que, ajudats suficientment amb els dons presents, desitgem amb més confiança els béns eterns”. No acudim a Déu perquè faci un acte de màgia i ens saciï de pa. Això seria temptar Déu. Li demanem que ens ajudi a cobrir les nostres necessitats materials perquè, d’aquesta manera, ens puguem dedicar més a buscar les coses espirituals.La nostra pregària es fa en la confiança d’un fill que es dirigeix al Pare i que sap que si li demana pa no li donarà una pedra (cf. Mt 7, 9). Li demanem que ens atorgui aquests béns, si ens convenen, sabent que el Pare ens donarà el que necessitem. Alhora li demanem també la seva gràcia, que transformi els nostres cors. Volem viure de la fe en Jesús, perquè sabem que Ell és la veritat i la vida. Jesús ens convida, com a Llàtzer, a sortir dels nostres sepulcres, a abandonar la maldat i l’odi que ens impedeixen estimar amb tot el cor Déu i els germans.Presentem les nostres oracions units a Maria, la mare de Jesús. En aquest dia, li demanem que pregui amb nosaltres al Pare demanant que ens concedeixi l’aliment material i els seus dons espirituals. La invoquem com a Verge dels Torrents , perquè des de molt antic el nostre poble l’ha venerat en aquest indret i amb aquest nom. En unes antigues súpliques per la pluja a la Mare de Déu dels Torrents es diu:Puix podeu remediar l’ànsiade tots los vostres sirvents;deunos pluja ab abundancia,Verge santa dels Torrents.En vostra ma está Señora,la aygua, que necessitam:per aixó, gran Protectora,de bon cor vos suplicam,que, si es voluntat de Deu,regueu nostres aliments.Que per intercessió de la Mare de Déu, el Senyor ens concedeixi l’aigua per als nostres camps i la gràcia per als nostres cors.Déu Pare Nostre, Senyor del cel i de la terra.Vós sou per a nosaltres existència, energia i vida. Vós heu creat l’ésser humà a la vostra imatge i semblança, perquè amb el seu treball, faci fructificar les riqueses de la terra, col·laborant així a la vostra creació. Som conscients de la nostra misèria i debilitat. Res podem sense Vós .Vós, Pare Bo, que feu brillar el Sol sobre tots i feu caure la pluja,tingueu compassió de tots els qui pateixen durant la sequera d’aquests dies. Escolteu amb bondat les oracions que la vostra Església vos dirigeix amb confiança, com vau sentir les súpliques del profeta Elies, que intercedia a favor del seu poble. Feu que caigui del cel sobre la terra àrida, la pluja tan desitjada, perquè reneixin els fruits i se salvin els éssers humans i els animals.Que la pluja sigui per a nosaltres el signe de la vostra gràcia i benedicció.Així, confortats per la vostra misericòrdia, vós rendim gràcies per tot do de la terra i del cel, amb què el vostre Esperit satisfaci la nostra set.Per Jesucrist, el vostre Fill, que ens ha revelat el vostre amor,Font d’Aigua Viva que brolla fins a la vida eterna.Amén.