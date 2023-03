Next NEWSLETTER SETMANAL Els highlights de la nova cultura i comunicació digital i els seus protagonistes més influents, amb accent català Subscriu-t'hi

Ambient de partit gran aquest diumenge al Camp Nou . La parada de metro decol·lapsada ja a les 14:30 hores, una hora i mitja abans de l'inici de l'espectacle, laamb l'aspecte d'una operació retorn de les vacances d'estiu i els accessos a l'estadi plens a vessar. És la màgia de la, l'esdeveniment esportiu demés ambiciós fins al moment i que ha tenyit el feu blaugrana de tots els colors. Els més presents, el grana de-presidit pel periodista esportiui descartat per les semifinals ja fa setmanes- i el blau cel de-de l'ídol de masses-. Tot i les dificultats per comercialitzar el merxandatge -amb problemes de disponibilitat i tempos justos, sumat a la manca de venda ambulant-, no falten les gorres, les bufandes i les samarretes.Sorprèn l'present. Des de mares i pares amb els fills, fins a grups d'adolescents i també d'altres amb uns quants anys cotitzats a la seguretat social. Tots amb la il·lusió de presenciar quelcom històric, mai vist abans. Elha vingut amb el seu fill de 8 anys, l', un gran fan de la Kings League. Tot i que ell no segueix la competició, s'ha convertit en un consumidor passiu. "", explica. Està convençut que aquest format "" i celebra la bona organització. Només té una queixa: li ha tocat una localitat pitjor a la d'alguns que han comprat l'entrada en el darrer moment i ell va haver d'estar tres hores davant l'ordinador el dia que es van obrir les taquilles online.El, de 17 anys, ha vingut amb quatre amics. També es va afanyar a aconseguir les entrades tan aviat com va poder, perquè estava convençut que l'estadi s'ompliria. No tothom ho estava, i és que des d'alguns sectors de la premsa tradicional es va posar en dubte la viabilitat de la competició i de l'esdeveniment final. "", considera. La xifra oficial d'espectadors al Camp Nou no se sabrà fins a les, quan s'intentarà batre elde més persones amb una màscara en un mateix recinte. Estridències de Twitch, qualsevol rècord suma. Si bé, aquest dissabte, el CEO de tot plegat,, ja va anunciar que s'havien esgotat els tiquets. "La suma de futbol i espectacle és el que ens enganxa tant,", analitza el Ferran.Amb tot, aquesta heterogeneïtat generacional és una de les claus de l'èxit. Eli companyia tenen entre 23 i 25 anys i. Per alguns, és la primera vegada al Camp Nou. Altres ja hi havien estat per animar el seu equip a les semifinals de la Copa del Rei de la temporada 2007/2008. "". "Es veu millor que a Mestalla", confessen, fins i tot. El preu de les seves entrades és de, més barat que a la majoria d'estadis de Primera.La Kings League no és futbol professional ni pretén ser-ho. El projecte tot just acaba de néixer i el marge de millora i d'evolució és inimaginable. Si bé, en aquesta primera edició, les diferències són notables. Una imatge esclaridora:, l'estrella del-tampoc classificat per les finals- entrant a l'estadi per la porta 14 amb la mare i la família sense aixecar cap sospita. Ni un crit, cap petició d'autògraf ni de fotografies. Com un més. Costa imaginar una escena similar amb el jugador més destacat del Rayo Vallecano. Això sí, a les 16 hores, compte enrere i eufòria absoluta a les grades del Camp Nou. La mateixa que aixeca un gol contra el Reial Madrid i que tantes vegades s'ha viscut entre aquestes parets.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor