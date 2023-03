No guardin les jaquetes encara, que lesaquest dilluns. El vent d'aquest diumenge donarà pas a unaperò amb un punt més de fred amb algunes nuvolades a partir de migdia a punts del nord-est i del Prepirineu.A més, fins a mig matí hi hauràa punts de l'altiplà central i del quadrant nord-est, així com a final del dia al litoral i prelitoral central. Independentment, el cel estarà molt ennuvolat o cobert l'extrem nord del Pirineu fins al final del matí, mentre que a partir de llavors lafins a quedar serè o poc ennuvolat al final del dia.Lao localment de forma moderada i lalleugerament en general.La setmana vinent estarà marcada per unde cara a mitjans setmana i amb possibles canvis de cara el cap de setmana que ve. Tot plegat estarà acompanyat d'un ambient sec i sense precipitacions a la vista almenys fins al cap de setmana, quan podria arribar un canvi de temps que ens faria baixar el mercuri a tot el territori amb valors més normals per l'època de l'any.

