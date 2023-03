La reacció viral d'una aerolínia al consell d'una periodista per no pagar maleta

"1.400 euros per uns pantalons? Paga una maleta"

Les polítiques cada cop més estrictes de lesper viatjar és tot un maldecap per a molts usuaris i usuàries. Hi ha companyies que, fins i tot, pesen i mesures l'equipatge per confirmar que els i les passatgeres compleixin amb les normes, per la qual cosa, francament, deixen poc marge als consells per aprofitar al màxim l'espai.Una de les més estrictes ésque només deixa volar gratis amb una peça petita de 40x20x25 cm. Totes aquelles bosses i motxilles que excedeixin aquestes, s'han de pagar a banda, un preu que, a més a més, sovint acostuma a igualar o superar el que ha costat el bitllet. Per això, s'agraeix tant que hi hagi persones que, tot i les dificultats, donin trucs per escapolir-se una mica de tanta rectitud i poder introduir més coses a l'avió. És el cas de la periodista de la BBC,, que s'ha feta Twitter.La Bobbi ha fet broma a la xarxa social d'Elon Musk sobre la política d'equipatge de Ryanair. Com exactament? Doncs bé, ha compartit al seu perfil una foto d'unsper carregar tot allò que no t'hi cap a la maleta. La conversa entre la periodista i l'aerolínia irlandesa, que ha entrat al joc, acumula més de 14.000 m'agrada."Duré aquests pantalons el pròxim cop que viatgi amb Ryanair", ha escrit, amb ironia, la jove britànica. La companyia, ràpidament, va buscar la peça de roba, feta pel dissenyador. Va trobar que costa uns 1.400 euros, 1.280 lliures esterlines. Una troballa perfecta per respondre, també en clau d'humor, a la periodista: "1.400 euros per uns pantalons? Paga una maleta, Bobbi".L'intercanvi de trets, lluny del que alguns i algunes podrien pensar-se no acaba aquí, i és que Hadgraft respon: "Actualment tinc 15 vols reservats amb l'aplicació. En realitat, seria una inversió", va reaccionar, un missatge al qual Ryanair s'hi va tornar a enganxar: "Que siguin 16 i te'ls regalarem".

