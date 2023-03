L'estafa per WhatsApp del fals fill ara busca «enganyar el pare»

🚨Ojo usuarios de #Whatsapp🚨



De los creadores de...



📲“Mamá, este es mi nuevo número”



llega...



📲“Hola papá, este es mi nuevo teléfono”



👉 Mantén la calma

👉 Contrasta la veracidad contactando con tu hijo/a

👉 No hagas ningún pago

👉Denuncia #NoPiques pic.twitter.com/zwUA34e5Mm — Policía Nacional (@policia) March 25, 2023

La professionalització de lesestà assolint nivells insospitables, fins i tot arribant al punt que algú que. Aquesta és l'última alerta que ha fet lad'un frau a través de. De fet, és una modificació d'un engany que primera implicava "la mare" iEn una piulada del cos, amb el particular, s'adverteix quede "mare, aquest és el meu número nou" a "hola pare, aquest és el meu número nou". Així ho han titulat, però el missatge s'acompanya: "Pots guardar-te'l i enviar-me un missatge a través de WhatsApp per favor".Tot plegat, en una, mal puntuada i amb, cosa que fa sospitar. La policia aconsellarebuda amb el fill o filla, en cas de tenir-ne, i, sobretot, que. Per últim, suggereix que esel cas davant de les autoritats.Fa uns mesos, ja van avisar que que va arribar una estafa, però amb l'enviament d'SMS , en el qual elses feien o fan passar pel fill, que diu que ha perdut el mòbil i que té un número temporal. Assegura que no pot trucar i demana un missatge de WhatsApp i seguit amb un enllaç.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor