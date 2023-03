Un nou passeig verd anirà des de la Gran Via fins al parc de les Glòries de Barcelona

Detalls del projecte

Obres a l'inici de 2024

L'Ajuntament de Barcelona té a punt el projecte per fer un, és a dir, entre els carrers de Badajoz i Bilbao. La tinenta d'alcaldia d'Urbanisme,, ha assenyalat en una atenció a mitjans que l'objectiu és la transformació definitiva de l'àmbit on ja hi ha una actuació temporal amb espais d'estada i jocs. El projecte preveu renovar 70.000 m² perquè el verd sigui "el protagonista", amb una gran arbrada de 21 metres d'amplada.A més a més, hi haurà un carril a banda i banda per al pas de, trànsit local i serveis i un espai bidireccional per a busos i tramvia. La previsió és licitar les obres abans de final de mandat perquè comencin el 2024.Segons Sanz, la proposta del projecte de transformació definitiva respon als compromisos assolits amb els veïns de Glòries i Sant Martí. "Gràcies al túnel de les Glòries els veïns d'aquest tram han vist reduir substancialment els cotxes, el soroll i la contaminació". Per això, ha continuat detallant, "cal també continuar amb la lògica de transformació i fer un espai que simbolitzi una rambla verda" que connectarà amb el parc de les Glòries. "Sembla utòpic, però amb el projecte demostrem que", ha apuntat.La proposta de reorganització planteja mantenir un espai de, que acollirà uns 200 bancs i cadires com a llocs d'estada, a banda de zones de joc, àrees de pícnic o taules de tenis-taula o escacs, entre altres. Pel que fa a lesque hi ha ara, Sanz ha afirmat que d'entrada el projecte no concreta què passa amb elles i no descarta ubicar-les en un altre espai si el soroll molesta els veïns.A banda de mantenir el passeig i posar-hi mobiliari, se'n farà unaamb la plantació d'uns 450 arbres i arbustos i voreres àmplies. On hi ha els habitatges, hi haurà un carril en plataforma única que integrarà el pas de bicis, trànsit local i vehicles de serveis. A l'altra banda, on hi ha el centre comercial de Glòries, un carril d'ús local i bicicletes i un espai per aldesdoblat i busos en doble sentit. Les cruïlles amb els carrers Sèquia Comtal/Llacuna, la rambla del Poblenou/Clot, Ciutat de Granada i els accessos al centre comercial seran espais "amplis".El pròxim pas, d'acord amb Sanz, és portar a aprovació el projecte executiu definitiu a lade manera que es puguin licitar les obres abans de final de mandat per començar-les el primer trimestre del 2024. La urbanització s'estructura enLa primera serà la licitació de les obres que es corresponen a la banda on hi ha els edificis d'habitatges. La previsió és que els treballs comencin el 2024 i s'allarguin fins a principis del 2025, amb una inversió d'd'euros.La segona fase serà la urbanització de la vorera mar i es farà conjuntament amb l'Àrea del Transport Metropolità (ATM), ja que hi passarà el tramvia. L'Ajuntament ha apuntat que una part de la inversió anirà a càrrec de l'ATM tot i que encara no ha concretat quantitats. Aquestes obres començarien quan acabés la primera fase i s'estima que finalitzin

