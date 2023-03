Es fa passar per multimilionari i estafa més de 300.000 euros a immobiliàries i hotels de luxe

Una història de pel·lícula

a immobiliàries i hotels de luxe fent-se passar per fill d'un multimilionari americà, segons han informat elsd'Esquadra en un comunicat. El jove ha estat detingut dos cops en menys d'un mes, però està en llibertat. En concret, aquest estafador multireincident llogava xalets, pisos d'alt estànding, suites i àtics dúplex en hotels de luxe deamb falses transferències bancàries internacionals i documentació falsificada. L'home aconseguia convèncer les seves víctimes fent-se passar per un empresari de família rica, llogava immobles i hi feia festes per guanyar prestigi, mostrant una vida envoltada de riquesa i plaers.Els Mossos van saber del primer cas protagonitzat per aquest home el 14 de febrer. Una dona va denunciar que la seva immobiliària havia llogat la planta baixa de casa seva a un nou client que considerava de fiar perquè ja havia tractat amb l'empresa a Madrid. Abans de formalitzar el lloguer de 18 mesos de la casa, el jove va demanar instal·lar-s'hi durant dues nits per assegurar-se que li interessava el lloc. L'estafador hi va viure tot el cap de setmana, hi va celebrar festes i dinars amb tota mena de persones i després. El pagament que en teoria havia fet en concepte de fiança mai es va rebre ni tampoc els honoraris per a l'agència immobiliària.Dos dies després d'aquesta denúncia, els investigadors van tenir coneixement d'una nova estafa. En aquest cas, el criminal volia llogar un xalet a la part alta de Barcelona durant un mes per 16.500 euros. L'home va dir que vivia al Canadà, i va aportar documentació falsificada del seu visat, del seu perfil professional i una, a banda d’un document per justificar que havia fet l'ingrés de la reserva. Amb tot això, va instal·lar-se al xalet durant setmanes sense que els propietaris cobressin res.Amb aquestes denúncies sobre la taula, els Mossos van constatar que el 4 de maig de l'any passat s'havia denunciat una altra estafa similar a Sitges. En aquell cas, un home havia llogat un xalet tres dies amb documentació falsa. L'estafador fins i totper donar confiança a la víctima, que no va dubtar mai de la seva honorabilitat. Però al cap d'uns dies, va denunciar-lo perquè no va rebre cap pagament.Amb tota aquesta informació, el cos català va detenir l'home el 16 de febrer. Després de passar a disposició judicial, va quedar en llibertat i només un mes després, el 13 de març, va arribar una altra estafa en què estava presumptament implicat. En aquest cas, va llogar per tot un any un àtic dúplex en un cèntric hotel de luxe de Barcelona per 22.400 euros mensuals. Com en les anteriors ocasions, l'home va ensenyar documentació falsificada i va pagar 36.000 euros en concepte dels honoraris de l'empresa amb transferències internacionals. Els diners, però, mai van ser ingressats al compte bancari.Els investigadors el van localitzar a l'àtic dúplex que havia llogat sense pagar i el van detenir. En aquell moment, estava acompanyat d'una jove que els va explicar que havien estat vivint junts en un altre pis de luxe al Passeig de Gràcia. L'home va tornar a ser arrestat, i després de passar a disposició judicial, va quedar en llibertat.

