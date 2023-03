Cada quant s'han de canviar els llençols? Això diuen els experts

Altres tèxtils amb què anar amb compte

Elon dormim pot tenir fins aentre els quals ens enredem cada nit, ja que es tracta d'un lloc que es manté calent i humit. Precisament per aquesta potencialitat dels llençols de ser brou de cultiu per a gèrmens, bacteris i fongs, els i les expertes aconsellen canviar-los, com a mínim,. En cas de no fer-ho així, els i les microbiòlogues adverteixen que podem posar en risc, no només la nostra, sinó també la de tots aquells que dormen amb nosaltres, persones i animals inclosos.Alguns i algunes especialistes alerten, fins i tot, que poden aparèixer al·lèrgies si la boca o el nas entren en contacte amb aquests microbis. La, on se'n concentren més, és a la funda del. És en aquesta zona on s'aglutina la saliva, la suor, el cabell, el maquillatge i altres cèl·lules mortes que són brou de cultiu per als bacteris.A banda dels llençols, un altre focus important de la casa on hem de parar atenció són les, un gran niu de virus i bacteris, o les, que s'embruten fàcilment i també poden arribar a ser nocives per a la salut si no les conservem amb una higiene adequada. Aquests tèxtils acumulen pols i estan en estret contacte amb els microorganismes que volen per la casa i l'exterior. Per això, és recomanable fer-los unaFinalment, elsde cuina també estan molt exposats als microorganismes, ja que entren en contacte amb aliments crus. En aquest cas, el que recomanen els i les microbiòlogues és rentar-los després de fer-los servir amb una solució desinfectant, a banda de ficar-los a la rentadora una vegada a la setmana.

