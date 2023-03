Risc alt d'incendi forestal a 31 comarques de Catalunya a partir d’aquesta mitjanit

⚠️🔥Demà s'estén el nivell 2️⃣ de Pla Alfa a 3️⃣1️⃣ comarques de #Catalunya per alt perill d'incendi



Elsactivaran el nivell 2 delde Catalunya on hi ha previst un alt perill d’incendi a partir d’aquesta mitjanit. El cos farà vigilància exclusiva d’incendis i, com a mesura addicional, s’han suspès totes les activitats que poden suposar un risc d’incendi a 277 municipis, on es preveu unSón municipis situats en, però que a nivell municipal el perill encara és més elevat. En concret, per demà s’han suspès un total de 2.400 activitats que no es podran dur a terme. Les comarques amb més municipis en situació de perill molt alt o extrem d’incendi forestals son el Baix Llobregat (25 municipis), l’Anoia (22) i el Baix Camp (20).D’altra banda, el cos recorda que estài fa una crida a tota la ciutadania a extremar les precaucions durant tot aquest diumenge en qualsevol activitat que es faci al medi natural, ja que les condicions meteorològiques i l’estat de la vegetació fan que qualsevol ignició pugui esdevenir en un incendi forestal important.D’altra banda, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha emès un informe que assenyala la. L’episodi s’iniciarà amb vent de l’oest al matí, girarà a nord-oest durant la tarda i, finalment, a nord el dilluns. Això implicarà vents terrers primer de ponent, després de ponent i mestral i, finalment, de mestral i tramuntana. Inicialment els vents seran prou generals i progressivament s’aniran concentrant al litoral i prelitoral de la meitat sud i a l’Empordà.

