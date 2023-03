08:00 Bon dia! Avui se celebra al Spotify Camp Nou la final de la Kings League . T'expliquem, en directe, l'última hora la competició, l'arribada dels equips, les dues semifinals i la final.

Benvinguts i benvingudes! Aquesta tarda, a partir de les 16:00 de la tarda, tenim unaen la seva Final Four. A, us portem una cobertura en directe, que també podràs veure a través de Twitch i TV3 en diferit, mentre els equips lluiten pel títol en el mític estadi de l'Spotify Camp Nou. Prepara't per gaudir d'una tarda i d'un vespre plena d'emoció i futbol espectacular!

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor