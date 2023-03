Putin anuncia un acord per desplegar armament nuclear tàctic a Bielorússia

El president rus,, ha anunciat aquest dissabte un acord ambper a l'ús d'al territori d'aquell país, que comparteix frontera amb Ucraïna."No els cedim. Els Estats Units els cedeixen als seus aliats", ha dit.Putin també ha destacat que aquest acord no viola els tractats de desarmament existents i que l'1 de juliol haurà conclòs la construcció d'una sitja per emplaçar aquest armament al país veí.El president de Rússia ha reconegut que el detonant de l'anunci ha estat la decisió delde subministrar a l'exèrcit ucraïnès munició amb, tot i que Londres assegura que no es tracta d'armament nuclear.En aquest sentit, ha apuntat que el president de Bielorússia,, li ha plantejar la possibilitat de desplegar armes d’aquest tipus al territori del seu país, situat a la frontera amb Ucraïna.

