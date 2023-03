Jóvenes ultracatólicos bailan a ritmo de Chayanne sobre las víctimas del franquismo en el Valle de los Caídos. La impunidad fascista en España. pic.twitter.com/1LzXqJlMV7 — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) March 25, 2023

Polèmica a les xarxes socials per unes imatges que han corregut com la pólvora per internet durant els últims dies. Es tracta d'un vídeo de TikTok d'un grup de joves ballant i cantant una cançó deal mig delEls joves se'ls veu amb una actitud festiva davant el santuari i la gran creu del Valle de Cuelgamuros. El grup està format per desenes de persones que canten la cançó Madre Tierra del cantant de Puerto Rico.Effetá Segons han informat diferents mitjans, el grup de joves formaria part d'organitzat per, una associació catòlica que organitza "trobades personals amb Déu", segons expliquen a la seva pàgina web . S'ofereixen retirs espirituals de cap de setmana d'entre 90 i 140 euros per a joves de. A la mateixa pàgina web, Effetá es defineix com una "agrupació de parròquies i persones" que es finança "amb els seus propis mitjans". Les activitats i retirs de l'entitat són sorpresa i els participants no saben què i on els hi ha organitzat el retir fins que hi arriben.Les imatges que han circulat per les xarxes han fet que centenars d'usuaris condemnessin el vídeo i l'entenguessin com una provocació. "És al·lucinant i aterridor per aquest país i per la democràcia", "quanta ignorància i quanta maldat" o "quina falta d'empatia" han estat alguns dels comentaris i reaccions a les imatges gravades a un espai on hi ha enterrades víctimes del franquisme.

