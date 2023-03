Quatre detinguts per amenaçar clients d'anuncis falsos de prostitutes

🚩Detenidas 4 personas por extorsionar a hombres tras poner anuncios falsos en #páginasweb de contactos sexuales, obtuvieron más de 250.000💶



🔷Las #víctimas eran extorsionadas por los supuestos perjuicios, al no llegar a quedar con las #mujeres



🔷Más de 70 personas estafadas pic.twitter.com/nwgM35Sszi — Policía Nacional (@policia) March 24, 2023

Anuncis falsos

Laha detingut quatre persones per amenaçar clients que volien contractar serveis sexuals. Els detinguts extorsionaven els clients assegurant que es presentarien al seu domicili o lloc de treball i farien públic la voluntat de contractar el servei.Els estafadors obligaven les víctimes a pagar una quantitat de diners per tal que els estafadors mantinguessin el secret del client. Els detinguts es comunicaven amb les víctimes a través de missatges de Whatsapp. En un d'ells, per exemple, es pot llegir com els delinqüents amenaçaven els clients d'arribar a alguna cosa més que paraules. A través d'aquest modus operandi, els detinguts havien aconseguit recollir més deEs dona el cas quea què accedien les víctimes. Els serveis que es publicitaven mai s'arribaven a fer realitat i formaven part de l'estratègia dels detinguts per captar les víctimes i fer creure que estaven contactant amb un servei de prostitució, quan en realitat no ho era. Segons la Policia Nacional, hi hauràestafades en aquest cas.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor