​Més de 60 multes en 24 hores: el balanç de l'entrada en vigor del nou límit de velocitat a l'AP-7

Des d'aquest divendres, l'AP-7 té un nou límit de velocitat . El Servei Català de Trànsit ha instaurat els 100 quilòmetres per hora a l'autopista catalana. La mesura va entrar en funcionament aquest 24 de març i: s'activarà cada divendres a la tarda, els dissabtes al matí i els diumenges a la tarda.En una entrevista a Catalunya Ràdio, el director del Servei Català de Trànsit,, ha xifrat endes de l'entrada en vigor dels 100 quilòmetres. En concret, han estat 56 turismes i cinc camions. Lamiel ha assegurat que aquestes sancions formen part dels"de seguiment específic", tant dinàmic com estàtic, que s'ha fet des del divendres en el tram d'autopista on s'aplica la nova mesura. Per això, Lamiel celebra que el 97% dels conductors compleixin la nova normativa i ha recordat que aquesta té l'objectiu de millorar la seguretat de la via.Sobre si hi podria haver més restriccions de velocitat a l'AP-7, el responsable del Servei Català de Trànsit ha afirmat que no es descarta rebaixar la velocitat aper hora quan "la densitat de vehicles sigui alta" per, així, evitar xocs. Tot i dir això, Lamiel ha assegurat que la mesura s'apliqués a curt termini.

