El principal sospitós del crim de la jove de Móra la Nova, a disposició judicial

La jutgessa deha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per l'home detingut en relació a la mort violenta d'unaL'acusat, que ha passat a disposició judicial aquest dissabte al matí, s'ha acollit al seu dret a no declarar, en una causa que està oberta pel delicte d'assassinat. La jutgessa ha declarat secret parcial de la causa. El cos de la víctima va ser localitzat dijous en un. Al vespre, els Mossos d'Esquadra van detenir l'acusat, que era un conegut de la víctima.(S'actualitza amb detalls del secret parcial de la causa)Segons fonts judicials, víctima i detingut no mantenien una relació de parella i no consten indicis que apuntin que la noia patís una agressió sexual. En aquest context, el cas està obert únicament pel delicte d'assassinat. La jutgessa de Falset ha decretat, després que l'acusat passés a disposició judicial aquest dissabte al matí i s'acollís al dret a no declarar.

