Almenys una vintena de morts pel devastador impacte d'un tornado a Mississipí

Almenysa l'estat nord-americà dedurant el pas, a última hora d'aquest divendres, d'unque ha deixat un rastre de destrucció al llarg de 160 quilòmetres.El comtat més afectat ha estat el de Sharkey, on almenys 13 persones han perdut la vida, seguit dels comtats de Carroll i Humphreys, amb tres morts en cadascun. Unes altres dues persones han mort a Monroe, segons les estimacions que els diferents departaments forenses han fet a la cadena estatunidenca CNN.No obstant això,donada la magnitud de les operacions de cerca i rescat que s'estan fent als comtats de Sharkey i Humphreys, tal com ha explicat l'Agència per a la Gestió d'Emergències de l'estat.De fet, la localitat de Rolling Fork, on resideixen unes 2.500 persones "ha quedat pràcticament devastada", segons el president de l'organització humanitària United Cajun Navy,, com també ha estat el cas de Silver City, una població amb uns 340 habitants, que ha estat escenari d'enormes danys, segons l'agent de la Patrulla de Carreteres. "Ara mateix diria que això em recorda al tornado de Joplin", ha afegit Terrell en referència al tornado que va costar la vida el 2011 a 161 persones, "o pitjor".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor