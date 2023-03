​Un candidat a policia utilitza la Llei Trans i fa l'examen físic per a dones

Laaprovada pel Congrés dels Diputats el passat mes de febrer continua sent notícia per una polèmica generada per un aspirant a policia del municipi de, a la Comunitat de Madrid. L'home va participar en un procés de selecció per ampliar la plantilla del cos municipal d'aquesta localitat.El passat mes de gener, en el moment de fer la prova teòrica, el candidat es va presentar. Va superar la primera fase i va poder accedir a la prova física que es va fer el passat dimarts, a la qual s'hi va presentarEn el moment de fer la prova de llançament de pes, el candidat va agafar el pes de tres quilos que s'assigna a les dones, mentre que als homes és de cinc quilos. Això va fer que alguns dels candidats que hi havia l'avisessin que s'havia equivocat. Seguidament,que havia fet feia dos mesos a l'Ajuntament de Torrelodones emparant-se en la Llei Trans . A través d'aquest document acreditava que participava en la prova com una dona transsexual i justificava la seva participació en la categoria femenina.La polèmica, però no va acabar aquí, ja que el regidor de seguretat del municipi va contradir la versió del candidat. Segons recull el diari 20 Minutos, el regidor assegura que "no consta que el candidat presentés cap certificat d'haver tramitat el canvi de gènere". A més, també s'hi ha d'afegir que la nova Llei Trans requereix que després de tres mesos de realitzar la petició de canvi de gènere,. En el cas del candidat a la policia de Torrelodones, no s'havia complert aquest període entre la prova teòrica i la pràctica.La Comunitat de Madrid ja s'ha pronunciat al respecte a través del conseller de Presidència, Enrique López, el qual ha assenyalat que aquesta polèmica "és un dels problemes que ha provocat la Llei Trans". Segons el conseller, cal confirmar si el candidat ha canviat o no de sexe, ja que durant el procés de selecció, només hauria indicat l'inici dels tràmits. La Comunitat de Madrid ja ha assegurat també queperquè interpreti la norma i proposi una solució per aquests casos.

