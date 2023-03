El principal sospitós del crim de la jove de Móra la Nova, a disposició judicial

La ciutadania es manifesta

Aquest dissabte ha passat al'homepelsd'Esquadra per la seva relació amb la mort violenta de la jove de 25 anys de Garcia (Terres de l'Ebre). L'arrestat ha arribat als jutjats de Falset cap a les 10:00 del matí sota vigilància de la policia catalana.Un pagès va trobar dijous el cos de la víctima en una finca agrícola al costat de l'N-420 a. Segons van apuntar aleshores els Mossos, l'home arrestat formava part de l'entorn de la víctima. El detingut, segons va poder saber l'ACN, l'hauria recollit amb el cotxe a la sortida de la feina.La família havia denunciat la desaparició de la jove dimecres al vespre perquèen una residència d'avis de Móra la Nova. Segons ha pogut saber l'ACN, es treballa amb la hipòtesi d'un crim de violència masclista. La jove tenia una parella des de feia poc temps i una exparella amb la qual tenia bona relació.Immediatament després de la troballa del cos, que, es van desplegar a la zona diverses unitats dels Mossos, entre les quals, la policia científica, que va recollir indicis i dades sobre el terreny. La comitiva judicial es va desplaçar també al lloc dels fets.Uns'ha desplomat aquest dissabte sobre la plaça major de la localitat de la jove, tot i que prop des'hi ha concentrat per recordar-la. Després del minut de silenci oficial, l'alcaldessai alguns amics de la noia han demanat que el seu assassinat sigui "l'últim feminicidi" a lamentar. "Garcia està de dol, però tot i la ràbia, la tristesa i la por, ens refarem i lluitarem per la llibertat, els drets i la vida de les dones", ha reivindicat. A l'acte hi ha participat la consellera d'Igualtat i Feminismes,, que ha exigit la implicació "de tots i totes" per acabar amb "el patriarcat". Segons Verge, aquesta és "l'única manera d'acabar amb les violències masclistes".Si es confirma que la mort de la jove de Garcia ha estat un feminicidi, la seva mort serà un cas més de violència masclista, que ja suma la. "És inadmissible", ha considerat. En l'última dècada, 116 dones han estat assassinades per violència masclista. Per la seva banda, l'alcaldessa ha reconegut que aquest homicidi ha estat. López ha traslladat "la consternació i el dolor" que sent i comparteix tot el poble i tota la comarca de la Ribera d'Ebre, "on es coneix tothom". La inesperada mort violenta de la veïna ha estat qualificada per l'alcaldessa de "crim covard", que ha afegit que "condemnem i rebutgem qualsevol acte violent que ens nega el dret a viure en plena llibertat".Tant López com Verge han abraçat les amistats de la noia assassinada un cop ha acabat l'acte a la plaça Catalunya del poble i han traslladat tot l'escalf i el condol aperò que ha transmès l'agraïment als assistents a través de l'alcaldessa. La batlle de Garcia ha demanat als mitjans de comunicació que "no afegeixin més dolor en aquests moments tan cruels" i que "no s'interfereixi en les investigacions policials i judicials", que continuen obertes.

