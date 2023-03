​Un infant acaba a l'UCI després de subministrar-li per error sedant per a un adult de 130 quilos

D'arribar a l'hospital per un braç trencat a entrar a l'UCI per un error mèdic. Aquesta va ser la situació que va viure un infant i la seva famíliaa un hospital de Madrid. Segons explica el diari El País, l'infant de deu anys va anar acompanyat dels seus pares a l'després de trencar-se un braç, però va acabar ingressat a l'UCI.Els fets van passar el 4 de març de fa dos anys. L'infant va ingressar al servei d'urgències de l'hospital i en els preparatius per a operar-lo de la fractura del braç, una infermera va subministrar-li per error una dosi de sedant (ketamina)a la que havia de ser. La dosi prescrita era de, però la que se li va subministrar va ser de, una quantitat que seria l'adequada per un adult deL'accident va fer que l'infant fos traslladat a la UCI, on va estar ingressat uns dies. La família va denunciar el cas i ara la comissió jurídica de la Comunitat de Madrid ha establert una indemnització per danys morals de. La quantitat, però, és molt inferior als 15.000 euros que reclamada des d'un inici la família del nen afectat.

