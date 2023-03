Troben el cadàver d'un excursionista a Àger

Localitzat el cos sense vida d'un excursionista a Àger. L'home, de 77 anys, havia anat ahir divendres a fer una via ferrada per la zona. Es va activar el dispositiu de recerca i el cos s'ha trobat a mitjanit.#GRAE #GRCR #bomberscat



Nota de premsa 👇https://t.co/rkhkhTL1sO — Bombers (@bomberscat) March 25, 2023

Elsde la Generalitat han localitzat aquesta matinada elde 77 anys a(la Noguera). L'home havia sortit a fer una via ferrada el matí de divendres en direcció la Pertusa, però al vespre no va tornar a la casa rural on s'allotjava i es va activar la recerca.El dispositiu l'han formatdels Bombers, entre les quals dues unitats del grup d'Actuacions Especials (GRAE), una del Grup Caní de Recerca (GRCR) i drons especialitzats. El lloc on s'ha localitzat l'home mort és de molt. Cap a la mitjanit, una dotació dels GRAE ha trobat el cadàver a la cara nord de la via Castro Urquiza Olmo.L'home era. Segons han informat els Bombers, estava en bona condició física. La dotació del GRAE dels Bombers de la Seu d’Urgell ha custodiat la víctima tota la nit, fins que la Unitat de Muntanya delsd’Esquadra ha fet l'aixecament del cos. Les causes de la mort encara no estan confirmades i els Mossos duran a terme la investigació policial per esclarir-les.

