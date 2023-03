Tots els noms que acompanyaran Ernest Maragall en la llista del 28‑M

ERC ja ha confeccionat i presentat a la militància la llista completa que acompanyarà Ernest Maragall en les eleccions municipals del 2023. Les bases del partit han avalat aquest dissabte, en el 67è congrés regional, tots els noms que conformaran la candidatura. Es tracta d'una llista continuista, que incorpora entre els primers números actuals consellers i regidors municipals, que completen així la llista encapçalada per Maragall, però també per Elisenda Alamany (2) i Ester Capella (3).



Segons ha pogut saber Nació, a partir del número quatre s'hi situen alguns dels regidors actuals: Jordi Castellana (4), Eva Baró(5), Jordi Coronas (6), Rosa Suriñach (7) i Montserrat Benedí (8), mentre que l'actual regidor Max Zañartu apareix com a número 11. Al número 9, ERC incorpora el candidat del Jovent Republicà, Jan Sibina, i el número 10 és per la consellera portaveu d'ERC a Sant Martí, Lourdes Arrando.

Primers noms de la llista d'ERC per a les eleccions municipals de Barcelona

1. Ernest Maragall

2. Elisenda Alamany

3. Ester Capella

4. Jordi Castellana

5. Eva Baró

6. Jordi Coronas

7. Rosa Suriñach

8. Montserrat Benedí

9. Jan Sibina

10. Lourdes Arrando

11. Max Zañartu

12. Maria Badet

13. Josep Maria Boronat

14. Vinyet Maduell

15. Quim Sangrà

16. Olga Hiraldo

17. Pepe Pérez

18. Laura Pi

19. Carlos Rodríguez 1. Ernest Maragall2. Elisenda Alamany3. Ester Capella4. Jordi Castellana5. Eva Baró6. Jordi Coronas7. Rosa Suriñach8. Montserrat Benedí9. Jan Sibina10. Lourdes Arrando11. Max Zañartu12. Maria Badet13. Josep Maria Boronat14. Vinyet Maduell15. Quim Sangrà16. Olga Hiraldo17. Pepe Pérez18. Laura Pi19. Carlos Rodríguez

Els republicans, després del congrés celebrat aquest dissabte al matí a la Torre Glòries de Barcelona, preveuen presentar obertament a la premsa el diumenge alguns dels noms de la llista, en un acte davant de l'de Barcelona. La llista ratificada aquest dissabte per més de 200 militants, incorpora candidats fins al número 38, i es deixen-pendents a decidir- per les persones que la tanquin.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor