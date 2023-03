​Una jove al·lèrgica al pistatxo acaba en coma després de prendre's un batut

De veure's un batut a acabar en coma en qüestió d'hores. Aquesta és la tràgica situació que va viure una noia valenciana i la seva família el. La jove de 19 anys i veïna del poble d'(Alacant) era al·lèrgica al pistatxo i després d'una sessió d'entrenament al gimnàs del seu municipi, li van oferir un batut. Segons explica Telecinco, la jove, com feia habitualment, va preguntar si contenia festucs, i li van dir que no. Es va prendre el batut iEls primers símptomes de l'al·lèrgia van aparèixer quan la jove tornava cap a casa seva. Juntament amb la seva mare van anar un centre de salut, on li van injectar un antiinflamatori. Van tornar cap a casa, però. Per això, van decidir tornar al centre, on l'estat de salut de la jove va empitjorar i van decidir traslladar-la en ambulància a l'UCI de l'Hospital Virgen de los Lirios, a Alcoi.En aquest centre, la noia va estar ingressada durant tres mesos i la família va reclamar el trasllat a l'Hospital Vithas Consuelo de Valencia pel tracte que van rebre de l'hospital alcoià, segona explica la mare de la jove en declaracions a la televisió espanyola. Segons relata la família, el mal tràngol no va ser només l'accident, sinó també el tracte que van rebre per part de l'hospital d'Alcoi.Ara, la jove es troba ingressada a l'hospital de València,s.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor