Brussel·les ratifica l'acord sobre el futur dels cotxes de gasolina i dièsel

We have found an agreement with Germany on the future use of efuels in cars.



We will work now on getting the CO2-standards for cars regulation adopted as soon as possible, and the Commission will follow-up swiftly with the necessary legal steps to implement recital 11. — Frans Timmermans (@TimmermansEU) March 25, 2023

Els ministres d'Energia de lahan acceptat de forma definitiva que els vehicles propulsats amb combustibles sintètics, els, es puguin vendre més enllà del 2035. L'acord assolit aquest dimarts posa el punt final a un debat que va reanimar fa unes setmanes Alemanya , disposada a modificar un text que ja s'havia negociat amb els estats i que prohibia la comercialització de cotxes amb motors de combustió més enllà del 2035 perquè la UE assolís els objectius de reducció d'emissions.Les pressions de Berlín han aconseguit una excepció per als e-fuels, que sí emeten diòxid de carboni, però que són climàticament neutres. No obstant això, veus com la vicepresidenta del govern espanyol, Teresa Ribera, asseguren que "no tindran èxit". El vicepresident de la Comissió Europea per al Pacte Verd,, va anunciar el pacte amb Alemanya el dissabte passat, però calia que els 27 donessin en vist i plau.La prohibició de comercialitzar vehicles de combustió -inclosos els de- a partir de 2035, es va ajornar sense nova data pels dubtes d'últim moment expressades per Alemanya i Itàlia, que podien posar en risc l'adopció de la nova norma, que forma part delque la UE vol impulsar aquesta legislatura per reduir almenys en un 55% les emissions contaminants del bloc en l'horitzó del 2030 i respecte a les de 1990.La mesura ja es va aprovar en el ple deldel passat 14 de febrer, però va anar a les negociacions a nivell d'ambaixadors on Alemanya va mostrar les seves reticències sobre un acord entre institucions que ja es va acordar la passada tardor., va afegir Timmermans, abans d'avisar que el marc legal per a l'encaix dels combustibles sintètics només es podria desenvolupar quan l'acord de base es desbloquegés i fos adoptat pels 27, com ha passat aquest dimarts.

