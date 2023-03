Un gos en mata un altre a Balaguer i ataca la dona que el passejava

a la ciutat de. Una dona ha patit diverses ferides després de ser atacada juntament amb el seu gos per un tercer animal deque es trobava a la zona de passeig dels marges del riu Segre. Els fets han passat aquest divendres al matí.Un grup d'agents de las’han acostat fins a la zona de l’incident i han procedit els tràmits per al decomís dels dos gossos que tenia el propietari dels animals, un dels quals ha ocasionat l’atac. Segons el cos de policia, el caní que ha rebut l’atac ha mort. Des del consistori s’ha lamentat aquest cas alhora que s’ha denunciat lescontra els propietaris d’animals perillosos abans que es registrin atacs i danys personals.Es dona la circumstància que aquest és el segon atac d’un gos a una persona en una setmana a la capital de la Noguera. El 16 de març, un home va ser ferit per les mossegades d’un Bull Terrier i va necessitar assistència hospitalària.

