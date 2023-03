Trump amenaça: «La meva detenció portarà mort i destrucció»

L'expresident dels Estats Unitsha advertit aquest divendres de la possible "mort i destrucció" que esclataria al país si finalment la Fiscalia de Nova York l'acusa en el cas del presumpteL'exlíder republicà ha publicat de matinada un missatge en el seu perfil oficial de la seva pròpia xarxa social, Truth Social, on ha afirmat que el fiscal del districte de Manhattan,, l'acusa d'un "càrrec fals" pel qual,als Estats Units. De fet, Trump ja va alertar la setmana passada que la seva detenció seria imminent i fins i tot va fixar el seu possible arrest per al dimarts, cosa que finalment no va ocórrer. El magnat va arribar a animar als seus seguidors per manifestar-se en contra del procés, aconseguint reunir uns pocs acòlits enfront de la seu del tribunal de Manhattan."Quina mena de persona pot acusar una altra, en aquest cas un expresident dels Estats Units amb un crim, quan tots saben que NO s'ha comès cap delicte, i també sabent que la mort i destrucció potencials en un càrrec tan fals podrien ser catastròfics per al nostre país?", ha amenaçat Trump, al·ludint implícitament al fiscal Bragg, "unque odia els Estats Units". Hores més tard, el líder de la minoria demòcrata en la Cambra de Representants,, ha alertat que l'escalada retòrica de l'expresident té el potencial de "fer que matin gent", segons recull el portal de notícies estatunidenc The Hill.En una conferència de premsa al Capitoli, Jeffries ha recordat que Trump, que es va enfrontar en fins a dues ocasions a un judici polític, està adoptant una retòrica "temerària, reprotxable i irresponsable". El polític ha advertit que "és perillós, i ha recordat "les conseqüències" d'aquesta mena d'"incitacions" prèvies de l'expresident estatunidenc, acusant-lo en aquest punt de ser "elque va ocórrer el 6 de gener ". Així i tot, ha reblat "clarament no ha après la lliçó".L'escàndol pel possible pagament secret de 130.000 dòlars -més de 120.000 euros- a l'intèrpret Stormy Daniels per part de l'exadvocat de Trump,, podria desembocar en l'acusació i fins i tot detenció de l'expresident, que seria en aquest cas eli que tombarien les seves aspiracions de retornar a la Casa Blanca.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor