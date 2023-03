A presó els tres detinguts per la mort violenta d'un home a Valls

El jutjat d'instrucció número 3 deha ordenatprovisional sense fiança per a dos homes i una dona detinguts pels Mossos d'Esquadra en relació amb la mort d'un altre home al municipi. La titular del jutjat ha pres declaració a tots tres aquest divendres i la causa està oberta per delicte d', segons ha informat elTambé ha pres declaració a una quarta persona, una altra dona que ha quedat enamb obligació de comparèixer cada setmana al jutjat. El cos de la víctima va ser trobat dimarts, i el mateix dia hi va haver el primer detingut. El segon es va detenir l'endemà i una de les dues dones el dijous. Fins ara no havia transcendit que hi havia hagut una quarta detenció.Laera un home de 45 anys amb problemes d'addicció a les drogues. El seu cos va aparèixer als baixos d'un bloc del. Els investigadors van verificar que presentava signes de

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor