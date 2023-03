Un asteroide «assassí de ciutats» visita la Terra aquest cap de setmana

Un "assassí de ciutats" visita aquest cap de setmana la. Aquest és l'adjectiu que ha utilitzat, cap de defensa planetària de l', per referir-se -en declaracions a AP- a l'que aquest cap de setmana sobrevolarà el planeta. Malgrat el nom caòtic, però, no cal patir, ja que és totalment inofensiu.L'objecte mesura unsi, de fet, laapunta que és molt inusual que un asteroide d'aquestes mides passi tan a prop de la Terra. Precisament per les seves enormes mesures, el membre de l'Agència Espacial Europea ha apuntat que, si contactés amb una part habitada del planeta, podria destruir-la.En tot cas, el fet que sigui un fenomen que només ocorre aproximadament un cop cada deu anys, serà un bon moment perquè elspuguinel pas de l'asteroide. En concret, es preveu que a les 20.50 hores d'aquest dissabte l'asteroide es trobi en el punt més proper amb la Terra i pugui ser albirat amb

